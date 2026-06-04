Проливен дъжд наводни Казанлък

Кадър Ютуб

Канализацията в града преля за минути

Кратък, но изключително интензивен пороен дъжд превърна част от основните улици в Казанлък в реки. Природното явление се разрази в ранния следобед, като валежът е бил придружен и от ситна градушка, съобщават от БНТ.

Огромното количество вода, изляло се за броени минути, е блокирало възможността на подземната инфраструктура да поеме потока веднага. Канализационната мрежа в някои участъци на града е преляла, което е затруднило движението.

Въпреки сериозната интензивност на лятната буря, към момента няма нанесени материални щети. От местните аварийни служби не е отчетена информация за наводнени търговски обекти или жилищни сгради.

За целия регион обаче остава в сила обявеният оранжев код за опасно време. Към този час обстановката в града вече започва да се нормализира, а водата по улиците се оттича.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!