Проливен дъжд наводни улиците в София
Кадър Бг он ер
Проливният дъжд в София наводни улици, които се превърнаха в реки и затрудниха движението.
Аварийни екипи на Столична община са реагирали на че от 30 сигнала днес до обяд, предаде България он ер.
Аварийни дейности са извършвани в районите "Витоша", "Слатина", "Триадица", "Сердика" и други части на града.
В социалните мрежи има множество сигнали за наводнени участъци.
Пътят към Владая в посока Перник е сериозно наводнен. Опасни събирания на вода има и в квартал "Княжево".
Шахтите на новата канализация в "Драгалевци" вече преливат и водата е по улиците, сигнализират очевидци.
Студеното време продължава да задържа образувалите се на места ледени капани.
