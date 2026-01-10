Проливен дъжд наводни улиците в София

Кадър Бг он ер

Проливният дъжд в София наводни улици, които се превърнаха в реки и затрудниха движението.

Аварийни екипи на Столична община са реагирали на че от 30 сигнала днес до обяд, предаде България он ер.

Аварийни дейности са извършвани в районите "Витоша", "Слатина", "Триадица", "Сердика" и други части на града.

В социалните мрежи има множество сигнали за наводнени участъци.

Пътят към Владая в посока Перник е сериозно наводнен. Опасни събирания на вода има и в квартал "Княжево".

Шахтите на новата канализация в "Драгалевци" вече преливат и водата е по улиците, сигнализират очевидци.

Студеното време продължава да задържа образувалите се на места ледени капани.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!