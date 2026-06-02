Проливен дъжд предизвика наводнения в София

Кадър Ютуб

Проливният дъжд в София предизвика локални наводнения в различни части на града.

На кадри в социалните мрежи се ижда, че част от улиците буквално са се превърнали в реки.

Според метеороличната прогноза през целия ден ни очакват валежи с гръмотевични бури. Прогнозните количества за денонощието са до 30-35 mm, локално до 45-50 mm, издаден е и жълт код за района.

Според прогнозите на Meteo Balkans oколо и след обяд ще започне развитието на мощна купесто-дъждовна облачност в Централна Стара планина, Предбалкана, както и в Югозападна България.

Там локално са възможни значителни количества валежи за кратко време, силни пориви на вятъра и градушки. За тези райони е издадено и ниво 2 за силни гръмотевични бури

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!