Проливен дъжд превърна пътя София – Перник в река

Обилни дъждове затрудняват движението в столицата и около нея.

Проливни валежи парализираха ключови пътни артерии в София и региона днес, като най-критична остава ситуацията в района на Владая. Пътят между столицата и Перник, в района на местността "Черния кос", буквално се превърна в река, което сериозно затруднява движението и застрашава безопасността на шофьорите, съобщиха очевидци и екипи на Столична община.

"Извън шегата – всичко това довечера ще замръзне. Бъдете изключително внимателни", предупреждават метеоролози от Meteo Balkans. Очакваното рязко застудяване и преминаването на дъжда в сняг ще превърнат наводнените участъци в опасни поледици.

В социалните мрежи се появиха кадри от квартал "Княжево", където водата се стича по стълбища и улици като импровизирани водопади. Екипите на дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столична община са реагирали на 52 сигнала за денонощието. Повечето от тях са за завирявания, паднали клони и запушени шахти в районите "Витоша", "Слатина", "Триадица" и "Сердика".

Временно е било затруднено преминаването и по локалното платно на Южната дъга на Околовръстния път, но към момента движението там е възстановено.

От Столична община обявиха, че в готовност са 166 снегопочистващи машини. Те ще започнат обработка със смеси срещу заледяване веднага щом температурите паднат под нулата. Въпреки това, планината Витоша остава под частична блокада – общината временно затваря пътните участъци към "Алеко" и "Златни мостове" за 11 януари 2026 година заради очакван снеговалеж и ниски температури.

Шофьорите, пътуващи през прохода Владая, са призовани да се движат с повишено внимание и по възможност да избягват пътуванията в късните часове, когато рискът от "черен лед" е най-голям, пише dunavmost.com.

