Проливни дъждове и наводнения в Румъния

Снимка Пиксабей

Проливните дъждове от последните дни предизвикаха днес наводнения в окръг Долж, Южна Румъния (до границата с България – бел. ред.), съобщава телевизия Диджи 24. Местните жители и спасителните служби поставят чували с пясък, за да спрат проникването на вода в домовете и дворовете им.

Две окръжни шосета са под вода след излизането на реки и потоци от коритата им. На места дълбочината на наводнените участъци от пътя достига метър и половина, информират репортерите на Диджи 24. Прекъснат е достъпът до населени места, в които живеят стотици хора, допълва БНТ.

Пожарникари са спасили мъж, който е бил отнесен от придошла вълна, докато опитвал да прекоси река. Бедстващият се държал за върба край брега на реката, откъдето е бил спасен от пожарникарите и предаден на медицински екип.

Двама рибари в село Ородел също са били изненадани от приливна вълна, като единият от тях е успял да се спаси сам, а другият е останал блокиран от дървета край брега и очаква помощ от пожарникари, съобщава Диджи 24.

Хидролозите актуализираха днес предупрежденията си за проливни дъждове и повишен риск от наводнения и обявиха оранжев код за опасност и през утрешния ден, валиден за реките в окръг Марамуреш в Северна Румъния и в южните окръзи Горж, Мехединц и Долж. В няколко други окръга в северната и северозападната част на страната е обявен жълт код за опасност.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!