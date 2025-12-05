Проливни дъждове потопиха Гърция

Кадър Метео Балканс

Проливните дъждове предизвикват сериозни проблеми в Атина и цяла Южна Гърция, съобщи Метео Балканс.

В Атина улиците се превърнаха в реки.

На места водата е над половин метър.

