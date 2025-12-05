Проливни дъждове потопиха Гърция
05.12.2025 / 10:23 0
Кадър Метео Балканс
Проливните дъждове предизвикват сериозни проблеми в Атина и цяла Южна Гърция, съобщи Метео Балканс.
В Атина улиците се превърнаха в реки.
На места водата е над половин метър.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!