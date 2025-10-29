Проливните дъждове се завръщат

Кадър Метео Балканс

EC отново прогнозира значителни валежи по Южното Черноморие в края на следващата седмица!, предаде Метео Балканс.

Да, вярно е, че има още доста време и прогнозите вероятно ще се променят, но все пак е добре да следим обстановката. Предишната обстановка, при която се стигна до наводнения, също беше прогнозирана около седмица по-рано.

Добре е институциите и общините да имат предвид тези валежи, защото ако прогнозата се сбъдне, отново може да има наводнения.

