Проливният дъжд предизвика наводнение във Врачанско

Снимка: Пиксабей

Проливният дъжд предизвика наводнение във врачанското село Лиляче. Най-критично е в най-ниската част на селото по дерето на местната река. От по-високите части се стича голямо количество вода, примесена с кал, предаде БНР.

С кални наноси е наводнен и пътят Враца - Криводол преди отбивката за селото. Има и много паднали клони от бурята. От кметството на селото призоваха да се пътува с повишено внимание и съобразена скорост.

През юни преди три години при проливни валежи, продължили няколко дни, Лиляче беше наводнено по подобен начин.

Редактор "Екип на Петел",

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