Променена е организацията на движение в тунел „Блатино“ на АМ „Струма“

Снимка: АПИ

Днес и утре - 4 и 5 февруари, за изграждане на станция на мобилен оператор се променя организацията на движение в тунел „Блатино“ на АМ „Струма“ в област Кюстендил, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

До 18 ч. в петък ще бъде ограничено преминаването в тръбата за София. Трафикът ще преминава двупосочно в тръбата за Благоевград.

Предвижда се отново днес между 10 и 13 ч. електрозахранването в съоръжението да бъде прекъснато.

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание, като спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта от 50 км/ч.

