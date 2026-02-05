Променена е организацията на движение в тунел „Блатино“ на АМ „Струма“
Снимка: АПИ
Днес и утре - 4 и 5 февруари, за изграждане на станция на мобилен оператор се променя организацията на движение в тунел „Блатино“ на АМ „Струма“ в област Кюстендил, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".
До 18 ч. в петък ще бъде ограничено преминаването в тръбата за София. Трафикът ще преминава двупосочно в тръбата за Благоевград.
Предвижда се отново днес между 10 и 13 ч. електрозахранването в съоръжението да бъде прекъснато.
Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание, като спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта от 50 км/ч.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!