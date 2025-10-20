Промени в движението на магистрала "Тракия“ във вторник

снимка: Булфото

Утре от 07:00 до 18:00 ч. ще се ремонтира настилката в платното за София в участъка от 61-ви до 60-и км на АМ „Тракия“ в област Пазарджик. При изпълнение на дейностите ще бъде ограничено движението в активната и аварийната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Те припомнят още, че от девети октомври се извършва превантивен ремонт в платното за Бургас на 10 км от АМ „Тракия“ в област Стара Загора, при който е спряно движението по пътен възел „Стара Загора“ при 208-и км. Автомобилите не могат да преминават по пътните връзки от АМ „Тракия“ към път I-5 в посока Стара Загора, както и от първокласния път, идващ от Стара Загора и Хасково към магистралата в посока Бургас. Движещите се в посока от София към Стара Загора се пренасочват от п. в. „Чирпан Изток“ при 184-и км по път II-66 до Стара Загора. Възможен обходен маршрут за пътуващите от Хасково и от Стара Загора в посока Бургас е по първокласните пътища I-5 Стара Загора - Казанлък и път I-6 Казанлък - Бургас.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!