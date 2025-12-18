Промени в движението по платното за Варна по "Хемус" от днес

снимка: АПИ

От 10 ч. днес, 18 декември /четвъртък/, се ограничава движението на тежкотоварните камиони в активната и изпреварващата лента в платното за Варна между 1-ви и 8-и км на АМ „Хемус“. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Целта е повишаване на безопасността на движение през зимните месеци поради незадоволителното състояние на настилката. Тежкотоварните превозни средства ще могат да преминават в аварийната лента в този участък от автомагистралата. Скоростта на движение ще е до 90 км/ч.

Промяната в организацията на движение се предвижда да продължи до май 2026 г.

През следващата година е планиран ремонт на платното, посочват от АПИ.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!