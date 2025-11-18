Промени в движението по участък от АМ "Струма" в Кюстендилска област

Снимка: АПИ

През следващите дни шофьорите трябва да се движат с повишено внимание в два участъка на АМ „Струма“ на територията на област Кюстендил, предупреждават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

До 14 ч. в петък - 21 ноември, за гаранционен ремонт на фуги на виадукта при 58-и км на магистралата в посока София ще бъде ограничено движението в активната лента и навлизането в аварийната, като трафикът ще преминава в изпреварващата.

На 20 ноември (четвъртък) от 9:30 ч. до 12:30 ч. шофьорите е необходимо да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в тунел „Кочериново“ на АМ „Струма“. За изграждането на станция на мобилен оператор ще бъде прекъснато електрозахранването в двете тръби на тунела при 82-и км на автомагистралата.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

