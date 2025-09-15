Промени в движението в участък от АМ „Тракия“ за два дни

Снимка: АПИ

От 9 до 19 ч. на 17 и 18 септември (сряда и четвъртък) движението при 33-и км на АМ „Тракия“ и в двете посоки ще се осъществява в активните ленти и ще бъде ограничено преминаването в изпреварващите.

Промяната в организацията на движение в участъка на територията на Софийска област е за изграждането на „прозорец“ в средната разделителна ивица на магистралата.

Той е необходим за осигуряване на преминаването от едно платно в друго, във връзка с предстоящите ремонтни дейности на асфалтовата настилка в участъка.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ се извиняват на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение през съоръженията. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

