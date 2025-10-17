Промени в движението във Варна заради мача "Черно море" - "Левски" - София

Булфото

Тази неделя – 19 октомври, по повод провеждането на футболна среща на стадион „Тича“ между отборите на ПФК „Черно море“ - Варна и ПФК „Левски“ – София ще бъде временно преустановено движението на автомобили в пътните платна, както следва:

в интервала от 15:30 до 17:30 часа на 19.10.2025 г., както и след края на футболната среща от 19:00 часа до окончателното изтегляне на феновете на двата отбора - по бул. „Осми приморски полк“ в частта от кръстовището с бул. „Чаталджа“ до кръстовището с ул. „Никола Вапцаров“ в посока курортните комплекси;

в интервала от 15:30 до 17:30 часа на 19.10.2025 г. - по бул. „Осми приморски полк“ от кръстовището с бул. „Васил Левски“ до кръстовището с ул. „Царевец“ в посока центъра на града ;

; в интервала от 15:00 до 20:00 ч. – по ул. „Никола Йонков Вапцаров“ в отсечката между бул. „Княз Борис I“ и бул. „Осми приморски полк“.

По решение на ръководителя на охраната на мероприятието от ОД на МВР – Варна при отпадане на необходимостта, движението на МПС в посочените участъци може да бъде възстановено поетапно, съобщиха от общинската пресслужба.

