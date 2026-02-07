Промени в движението във Варна заради мача Черно море - Спартак (Варна)

снимка: Булфото

Дербито на стадион “Тича” стартира в 12:30 часа.

От Областна дирекция на МВР – Варна предупреждават за временни промени в организацията на движението във Варна заради футболна среща между ПФК Черно море и ПФК Спартак Варна. Мачът ще се играе днес на стадион „Тича“ от 12:30 ч.

Във връзка с провеждането на футболната среща между ПФК „Черно море“ – Варна и ПФК „Спартак“ – Варна, от Областната дирекция на МВР – Варна въвеждат временни ограничения за движението на моторни превозни средства в района на стадион „Тича“.

Ограниченията ще бъдат в сила в следните часови интервали:

от 10:00 ч. до 16:00 ч. по ул. „Никола Йонков Вапцаров“;

от 10:30 ч. до 12:30 ч. по бул. „Осми приморски полк“;

от 14:00 ч. до окончателното разотиване на феновете отново по бул. „Осми приморски полк“.

От ОДМВР – Варна призовават гражданите и водачите на моторни превозни средства да се съобразяват с въведената временна организация на движението и да изпълняват указанията на полицейските служители, ангажирани с охраната на спортното събитие.

