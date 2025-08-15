Промени в движението във Варна заради шествие преди футболното дерби утре

Булфото

Във връзка с постъпило заявление за организиране на шествие преди футболната среща между ФК „Спартак 1918“ и ПФК „Черно море“, на 16 август (събота) ще бъдат въведени следните временни промени в организацията на движението:

- От 17:40 ч. до 18:30 ч. ще бъде преустановено движението на автомобили по бул. „Цар Освободител“ в участъка от кръстовището с бул. „Княз Борис I“ до кръстовището с ул. „Кирил Шиваров“.

- От 17:30 ч. до приключване на мероприятието (около 22:00 ч.) ще бъде преустановено движението по ул. „Кирил Шиваров“ в отсечката между ул. „Дойран“ и бул. „Цар Освободител“.

Промените ще бъдат осигурени и регулирани от екипи на ОД на МВР – Варна, съобщават от Община Варна.

