Промени в движението за автобуси с номера 14, 41, 148 и 209 във Варна

Поради авария на магистрален водопровод по бул. "Цар Освободител" в участъка от бул. "Ян Хунияди" до ул. "Ана Феликсова", днес 04.10.2025 г., се въвеждат маршутни промени за автобусни линии 14, 41, 148 и 209.

Линии 148 и 209 след сп."Хемус" ще преминават по бул. "Република", бул. "Трети март" двупосочно.

Няма да обслужват спирки "КАТ" и "Г. Георгиев".

Автобусите по линия 14 ще преминава по бул. "Сливница" и бул. "Ян Хунияди", няма да обслужват спирки "Поглед", "Гео Милев" и "Г. Георгиев" - двупосочно. Автобусите по линия 41 ще преминават по бул. "Сливница" и бул. "Ян Хунияди", няма да обслужват спирки "Антон Страшимиров" и "Г. Георгиев" - двупосочно. Автобусите ще обслужват всички спирки по трасето на въведените промените, предаде Радио Варна.

Маршрутните промени важат до отстраняване на аварията (предвидено до 18:00 часа)

