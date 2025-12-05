Промени в етажната собственост: Въвеждат нова такса сградна инсталация

Кадър Пиксабей

Министерство на енергетиката работи съвместно със заинтересованите страни за промени в нормативната уредба, касаеща методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради - етажна собственост или така нар. такса "сградна инсталация", пише Парите ни.



Целта е тези промени да отразят констатациите и препоръките от решението на Съда на Европейския съюз. Това посочва енергийният министър Жечо Станков в отговор на депутатски въпрос.



Въпреки че отоплителният сезон започна, все още не е ясно как ще се изчислява такса сградна инсталация, която е част от сметките за парно.



В решението си от Съда на ЕС посочват, че макар математическата формула, посочена в методиката, да се основава на някои обективни данни, от преписката, с която разполага съдът е видно, че тя не отчита определен брой параметри, свързани с действителното функциониране на отоплителната инсталация. Всъщност подобна формула би трябвало по-специално да отчита специфичните характеристика на сградата, като нейната изолация и изолацията на отоплителната система, използваните за тази система материали, както и евентуална загуба на топлина“.

Според мотивите на съда: „..изглежда, че математическата формула, посочена в точка 6.1.1 от методиката, въз основа на която се изчисляват разходите за потребление на топлинна енергия в сградите – етажна собственост, не дава възможност за прозрачност и точност на отчитането на индивидуалното потребление по смисъла на член 9, параграф 3 от Директива 2012/27“.

Пряка последица от решението на съда е, че математическата формула за определяне на т. нар. такса сградна инсталация противоречи на правото на ЕС и не може да бъде част от българското право, посочва депутатът Надежда Йорданова. Според нея това създава правен вакуум и води до правна несигурност и неяснота за определяне на сметките на стотици хиляди потребители на парно.

