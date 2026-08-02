Промени в календара през учебната 2026/2027 година

Кадър bTV

По-дълга пролетна ваканция през април или около великденските празници през май – това е въпросът, по който Министерството на образованието очаква мнението на родителите. Общественото допитване вече тече.

Догодина великденските празници са до 4 май, а 6 май – Гергьовден, също е почивен. Затова министерството на образованието предлага на родителите да изберат един от двата варианта: по-дълга пролетна ваканция през април, както досега, или извънредна, по-дълга почивка около Великден, но и с по-дълга учебна година до 2 юли, посочва bTV.

Макар идеята за по-дълга почивка около Великден да изглежда примамлива за много семейства, според Даниела Делчева тя няма да бъде в полза на учениците.

„Това касае преди всичко децата от седми до единадесети клас. Точно тук са зрелостните изпити на десети клас. Те са изтощени и след изпитите вече са с едно сериозно натоварване и имат нужда от почивка, която с нетърпение чакат, и тя е през юли месец“, казва Даниела Делчева, майка на ученик в 8. клас.

Борис ще бъде в 8. клас и също мисли, че да останат до по-късно в класните стаи не е добра идея.

„Защото тогава и времето е по-горещо и ние не можем да се концентрираме много добре в горещото време. Мислим за почивки и екскурзии“, казва Борис Светиев, ученик в 8. клас.

Включването на родителите в обсъждането е правилен подход, смята директорът на 119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ Диян Стаматов. По думите му обаче мнението на мнозинството трябва да бъде балансирано с това кое е най-добро за учебния процес.

„Моята позиция като директор, обсъдена с няколко колеги, е, че пролетната ваканция традиционно трябва да бъде през април, а през май дните, когато са великденските празници, застъпени с учебните, да си ги следваме в нормалната учебна процедура, за да приключим нормално учебната година на 30 юни и да не навлизаме в юли, когато и без друго с всеки изминат ден горещините стават по-големи и не е никак ученолюбиво“, коментира Диян Стаматов.

Има и мнения, че би следвало да имаме по-гъвкав учебен календар.

„През май месец особено, когато 1 май е хем Ден на труда, хем Великден, 3 май е неучебен, 3-ти и 4-ти учебни, 6-и неучен, 7-и учебен, сами се сещате с тази възможност, която дадоха на родителите с тези 15 дни по семейни причини, колко ученици ще има в класната стая“, посочва Радка Кънчева, заместник-директор на Професионалната гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“.

Окончателното решение ще бъде взето след общественото обсъждане.

Редактор "Екип на Петел",

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