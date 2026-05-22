Промени в маршрута на градския транспорт във Варна за 24 май

Във връзка с честването на 24 май 2026 г. – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, от 07:30 ч. до приключване на мероприятията около 14:00 ч. ще бъде преустановено движението на автомобили в централната част на града.

В тази връзка ще бъдат въведени следните временни промени в маршрутите на градския транспорт:

- Тролейбусни линии № 82, 83 и 88 след 07:30 часа ще обслужват до и от спирка „Нептун“ до приключване на мероприятието;

- Автобусни линии от ЖП гара в посока кв. „Вл. Варненчик“ ще преминават по ул. „Ал. Дякович“, ул. „Кракра“, ул. „Дрин“, ул. „Д-р Пискюлиев“, бул. „Вл. Варненчик“ и ще продължават по съответните си маршрути;

- Автобусни линии № 18, 22 и 41 - в посока ЖП гара, след спирка „Автогара“, ще завиват надясно по локалното платно на бул. „В. Левски“, а на кръговото кръстовище с ул. „Девня“ ще продължават наляво в посока ЖП гара. След кръговото кръстовище автобусите ще завиват надясно към бул. „Хр. Ботев“ и ул. „Ал. Дякович“, като ще обслужват спирка „Благой Касабов“ (вдясно до паркинга);

- Автобусни линии от ЖП гара в посока „Явор“ (№ 7), „Почивка“ (№ 39), кв. „Виница“ (№ 31 и 31А), кв. „Левски“ и „Бриз“ (№ 12 и 13), както и към курортните комплекси (№ 9 и 109) ще се движат по бул. „Приморски“, бул. „Цар Освободител“ или бул. „Княз Борис I“ и след това ще продължават по маршрутите си. Линии № 10 и 23 ще преминават по ул. „Ал. Дякович“, ул. „Кракра“, ул. „Дрин“, ул. „Д-р Пискюлиев“, ул. „Отец Паисий“ и ще продължават по маршрута си;

- Автобусна линия № 14 в посока „Почивка“ ще завива наляво на кръстовището на бул. „Сливница“ с ул. „Отец Паисий“, след което надясно по бул. „Цар Освободител“, а на бул. „Княз Борис I“ ще се включва по маршрута си;

- Автобусните линии от „Почивка“ в посока кв. „Вл. Варненчик“ ще се движат по бул. „Осми приморски полк“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Отец Паисий“ и ще продължават по съответните си маршрути;

- Автобусните линии в посока „Почивка“ (№ 148) и курортните комплекси (№ 409) след спирка „Патриарх Евтимий“ ще завиват наляво по ул. „Отец Паисий“, бул. „Цар Освободител“, като на кръстовището с бул. „Осми Приморски полк“ линия № 148 ще се включва по маршрута си, а на кръстовището с бул. „Княз Борис I“ линия № 409 ще продължава по маршрута си. Промяната важи двупосочно.

На 24 май 2026 г. в часовия диапазон от 07:00 до 19:00 ч. ще бъде преустановено движението и в с. Тополи по ул. „Д-р Липов“ – в участъка от кръстовището с ул. „Стоян Буйнов“ до ул. „Медвен“.

- Автобусните линии № 18, 18А и 118А ще се движат по маршрут до и от „Гробищен парк“ по ул. „Матей Стоянов“, ул. „Йордан Николов“ и ул. „Медвен“ – двупосочно до спирка „Обръщач Тополи“ и с. Казашко. Няма да се обслужва спирка „Център Тополи“.

