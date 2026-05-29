Промени в маршрутите на градския транспорт и без "синя зона" във Варна в неделя

Във връзка с инициативата на Община Варна „Слез от колата, включи се в играта“, посветена на Международния ден на детето, на 31 май (неделя) ще бъдат въведени временни промени в организацията на движението в централната част на града и ще има промяна в маршрутите на градския транспорт, съобщават от общинската пресслужба.

От общинската фирма „Градски транспорт“ съобщават, че 08:00 до 20:00 ч. ще бъде преустановено обслужването на автобусните спирки „Академията“ и „Севастопол“ в двете посоки. През посочения период автобусни линии № 9, 14, 109 и 409 ще се движат по бул. „Осми приморски полк“, като на кръстовището с бул. „Цар Освободител“ ще завиват надясно, а на кръстовището с бул. „Княз Борис I“ ще се включват отново по маршрутите си. Автобусите по тези линии ще обслужват спирките „Музея“ и „Площад Съединение“ до Младежкия дом.

Заради провеждането на събитието от 08:00 до 20:00 ч. ще бъде преустановено движението на пътни превозни средства по следните участъци:

- бул. „Сливница“ – от кръстовището с бул. „Мария Луиза“ до кръстовището с бул. „Княз Борис I“

- бул. „Княз Борис I“ – от кръстовището с бул. „Сливница“ до кръстовището с бул. „Цар Освободител“

- ул. „Опълченска“ – от бул. „Сливница“ до ул. „Братя Миладинови“

- ул. „Братя Миладинови“ – от ул. „Петко Каравелов“ до бул. „Княз Борис I“

- ул. „Иларион Макариополски“ – от ул. „Александър Малинов“ до бул. „Сливница“

- ул. „Македония“ – от ул. „Петко Каравелов“ до ул. „Любен Каравелов“.

Не се допуска напречно пресичане на затворените участъци. Гражданите се уведомяват, че паркираните в обхвата на ограниченията автомобили няма да могат да бъдат придвижвани в часовия диапазон на събитието.

От ОП „Общински паркинги и синя зона“ информират още, че на 31 май „синята зона“ в централната градска част ще бъде безплатна за жителите и гостите на Варна.

Пълната програма на инициативите на Община Варна по повод Международния ден на детето може да бъде намерена на: https://live.varna.bg/bg/news/ Obshtina_Varna_organizira_ bogata_programa_ot_zabavni_ igri_sportni_aktivnosti_i_ obrazovatelni_initsiativi_za_ Mezhdunarodniya_den_na_deteto. html

