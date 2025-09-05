Промени в маршрутите на няколко линии от градския транспорт във Варна

Снимка: Petel.bg

За промени в маршрутите на няколко автобусни линии на 7 септември съобщават от "Градски транспорт" във Варна. Те са заради въвеждането на временна организация на движението във връзка с провеждането на „Супер Рали“.

От 7 до 17 ч. в неделя ще бъде затворен двупосочно за движение участък на бул. "Васил Левски" от кръстовището с бул. "Осми Приморски полк" до пътен възел "Почивка".

В посоченият часови интервал ще бъде създадена следната организация за обслужване на автобусните линии:

1. Автобусна линия 31А на кръстовището на бул. "Осми Приморски полк" с бул. "Цар Освободител" ще завива надясно посока бул. "Княз Борис I-ви";

2. Автобусни линии 118 и 118А на кръстовището с площад „Съединение“ ще продължават по бул. „Цар Освободител“ и ще завиват наляво по бул.“Княз Борис I-ви";

3. Автобусни линии 14, 17 А, 39, 118 и 118А ще пътуват от и до сп. “Пикадили парк“. Няма да се обслужват спирки „Карин дом“ и обръщач „Почивка“;

4. Автобусна линия 148 ще се обслужва до и от сп. "Явор";

5. Автобусна линия 209 ще се обслужва до спирка „Бриз“(обръщач на линия 12).Няма да се обслужват спирките от сп.“Стадиона“ до сп. “Почивка“ двупосочно;

6. Автобусна линия 209 Бърз след спирка „Струга“ ще продължава по бул. „Цар Освободител“ и ще завива наляво по бул.“Княз Борис I-ви". Няма да се обслужват автобусни спирки „ХЕИ“, „Дубровник“, „Базар Левски“, „Спортист“, „Средношколска“.

Автобусите ще обслужват спирките по променените трасета двупосочно.

Всички автобуси, които изчакват на спирки, ще тръгват + 5 минути от началният час на обръщач „Почивка“, предупреждават от "Градски транспорт".

