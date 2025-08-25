Промени в разпределянето на финансовата подкрепа за спортните клубове във Варна

Снимка: Petel.bg

Нов подход в разпределянето на финансовата подкрепа за спортните клубове утвърди на редовното си заседание на Общественият съвет по въпросите на спорта. Така оформено, предложението предвижда клубовете да получават двойно повече средства, в сравнение с предходни години, стана ясно по време на разговорите. Срещата бе водена от заместник-кмета и зам.-председател на съвета Илия Коев, а на нея присъстваха директорът на ОП „Спорт“ Юрджан Ахмед, директорът на дирекция „Спорт“ Кристиан Димитров и представители на варненската спортна общност в качеството си на членове и експерти в съвета.

Парите, които съгласно решение на Общински съвет са в размер на 1 млн. 100 хил. лв. за 2025 г., ще бъдат отпускани процентно в пет основни групи. Ще се слeдва общинската наредба относно условията и реда за законосъобразно и справедливо разпределение на финансовите средства за подпомагане на спортните клубове, развиващи дейност на територията на община Варна. След като бяха разгледани няколко варианта, Съветът гласува процентното разпределение на средствата, както следва: 1-ва група „Колективни спортове“ (13 клуба) ще получава 30% от общата сума, 2-ра група „Бойни спортове“ (14 клуба) - 10%, 3-та група „Неолимпийски спортове“ (16 клуба) – 5%, 4-та група „Плувни спортове“ (9 клуба) - 10% и най-голям процент от общата сума - 45% ще отива за „Олимпийски спортове“, представени от 34 клуба в града.

Благодарение на това разпределение, сумите, които ще получава спортното общество ще са поне два пъти по-високи от предходни години, коментираха по време на гласуването членовете на Обществения съвет. Те обсъдиха още, че процентите, определени за финансова подкрепа във всяка една от петте групи, могат да бъдат променяни всяка година на база постигнатите през годината спортни резултати и постижения.

Отпускането на средствата от Община Варна има за цел да се подпомага учебно-тренировъчната и спортно-състезателната дейност на местните спортни клубове и да насърчи реализацията на масови спортни събития и дейности в региона, устойчиво включване на деца, младежи и подрастващи в спортните клубове и да създаде мотивация за спортно развитие и култура, стана ясно на срещата. Одобреното от Обществения съвет разпределение на средствата по проценти ще бъде оформено като официално предложение и ще бъде внесено за разглеждане и гласуване още на следващото заседание на Общински съвет.

