Промени в здравните осигуровки

Здравноосигурените българи да бъдат уведомявани задължително по електронен път за всяка отчетена пред НЗОК и фактически извършена медицинска или дентална дейност, както и за отпускането на лекарства. Това да важи и за родителите или настойниците на деца. Това предвиждат промени в Закона за здравното осигуряване с промени в Закона за бюджета на НЗОК, внесени между първо и второ четене, пише Парите ни



Уведомленията да се изпращат чрез Националната здравно информационна система, гражданите могат да заявят задължително потвърждение за извършените дейности. Така, според вносителите от ПП-ДБ ще се създаде ефективен механизъм за сигнализиране на отчетени, но неизвършени дейности и за ограничаване на източването на бюджета на Касата.





Друга промяна касае здравните осигуровки на хора, които получават обезщетение за безработица. Има обаче гранични случаи, при които обезщетение за безработица не се дължи, тъй като човекът получава друго парично обезщетение по Кодекса за социялно осигуряване – в частност за бременност и раждане и отглеждане на дете до 2-годишна възраст.



При фалит, ликвидация или фактическо прекратяване на дейността на работодателя има риск от прекъсване на здравноосигурителните права, тъй като досегашният осигурител обективно не може да внесе дължимите вноски. Това засяга уязвима група – бременни жени и майки на деця до 2 години. Нерядко гражданите разбират, че имат прекъснати здравни права едва при необходимост от медицинска помощ. Затова със законопроекта се предлага държавата да поема здравните вноски в случаите, когато осигурителят е в производство по несъстоятелност, в ликвидация или е прекратила дейността си, човекът продължава да получава обезщетения за бременност и отглеждане на дете.

Промените предвиждат в тези случаи вноските за здраве да се плащат от бюджета върху минималния месечен осигурителен доход за самонаети.



От „Възраждане“ предлагат заплатите на медиците да се определят по нов начин, като да бъдат процент от средната брутна работна заплата за страната. Предлага се минималната основна заплата за лекарите без специалност, зъболекарите, магистър-фармацевтите и др. да получават не по-малко от 150% от средната брутна заплата за страната за последните три месеца на предходната година.



Заплатата на сестрите, акушерките, фелдшерите и рентгеновите лаборанти и др. да бъде не по-малко от 125% от средната за страната за последните три месеца на предходната година.

