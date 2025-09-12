Промениха мярката за неотклонение на Жулиен Кязъмов - един от задържаните за нападението над шефа на полицията в Русе

кадър: бТВ

Прокуратурата настоява задържането под стража да бъде потвърдено, като се позовава на тежестта на деянието и наличието на опасност обвиняемите да извършат друго престъпление. Защитата пледира за по-леки мерки за неотклонение, като „домашен арест“ или „парична гаранция“.

След продължило четири часа заседание, Апелативният съд във Велико Търново измени мярката за неотклонение на 18-годишния Жулиен Кязъмов - един от четиримата обвиняеми за нападението над директора на Областната дирекция на МВР в Русе. Съдът отмени решението на Русенския окръжен съд и постанови Кязъмов да бъде пуснат под „домашен арест“.

Решението на апелативните магистрати е окончателно и не подлежи на обжалване, предаде БГНЕС.

Жулиен Кязъмов бе задържан заедно с още трима младежи след инцидента в началото на септември, при който старши комисар Николай Кожухаров бе пребит и приет в болница с тежки наранявания. Първоначално Окръжният съд в Русе наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ и на четиримата.

По време на днешното заседание във Велико Търново защитата на Кязъмов настоява за по-лека мярка, изтъквайки, че няма достатъчно доказателства за участието му в самото физическо нападение.

В рамките на деня се очаква Апелативният съд да разгледа и мерките за неотклонение на останалите трима задържани по случая - 19-годишния Виктор И., 18-годишния Кирил Г. и 15-годишния Станислав А.. Техните дела се разглеждат поотделно.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!