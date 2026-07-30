Промените в ИК са окончателно приети: Таванът за секциите пада

Снимка Булфото

Машинното гласуване отново се превръща в основния начин да упражним вота си. Изключение ще има за секциите с до 300 избиратели, подвижните секции, лечебните заведение, домовете за стари хора и други специализирани секции. В случай че машината се повреди, избирателите ще могат да гласуват с хартиена бюлетина.

Първите избори, на които ще се прилага новият стар начин на гласуване ще са президентските, които ще се проведат на 25 октомври.

Идеята на "Продължаваме промяната" да прокарат машинно гласуване и в секциите с над 100 избиратели не получи подкрепа от залата. Нито пък опитът на ДПС да сменят наличните машини за гласуване с нови, оптични устройства.

Окончателно отпадна и ограничението, според което в държави, попадащи извън територията на Европейския съюз можеше да бъдат разкривани не повече от 20 избирателни секции.

Таванът беше въведен по предложение на „Възраждане“ с подкрепата на ГЕРБ, ИТН и част от БСП и засягаше и българските граждани в страни като САЩ и Великобритания.

Затяга се и режимът за гласуване с подвижна избирателна кутия. Избирателите с трайни увреждания ще трябва да представят документ от ТЕЛК или НЕЛК, удостоверяващ, че не могат да гласуват в обикновена секция, пише novini.bg.

ЦИК ще създаде обучително звено за членовете на избирателните комисии и публичен електронен регистър на успешно преминалите обучение. МВР няма да участва в сертифицирането на машините за вота. Председателят на ЦИК вече има официално разписани правомощия. След решението на депутатите Георги Хорозов ще организира и ръководи дейността на ЦИК. Официално той ще насрочва и ръководи заседанията на ЦИК, ще разпределя работата на колегите си, "упражнява бюджета на комисията, утвърждава щатното разписание, сключва, изменя и прекратява трудовите договори със служителите от администрацията". Заседанията на ОИК също ще се предават в интернет, където ще има и архив от записи.

В една подвижна избирателна секция не може да гласуват повече от 30 избиратели. Не мина предложението на "Възраждане" членовете на комисии да е задължително да имат завършено средно образование.

Одобрени бяха и промени, които ще улеснят незрящите избиратели да гласуват самостоятелно с машини. Те обаче ще влязат в сила след 12 месеца, тъй като е необходима обществена поръчка за въвеждането на новите функционалности. Незрящите българи ще могат да се възползват от нововъведението на местния вот през 2027 г.

Район "Чужбина" официално остава в историята - бе закрит със 124 гласа "за" и 53 "против", без въздържали се.

Отпадна и идеята социолозите да са длъжни да подписват декларации, че няма да огласяват или предоставят данни за проучвания на медии, партии и коалиции в деня на вота.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!