Промените в ИК влизат на второ четене в правната комисия

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Промените в изборното законодателство влизат за обсъждане в Народното събрание. Днес те ще бъдат гласувани на второ четене в правната комисия.

По-малко от четири месеца преди президентския вот изборните правила ще бъдат променени. В правната комисия ще бъде обсъден общ законопроект, съставен въз основа на одобрените на първо четене четири законопроекта, пише novini.bg.

Едно от основните изменения е връщането на машинния вот, такъв какъвто беше през 2021 г. Това означава, че с хартиени бюлетини ще се гласува само в секции под 300 души, във всички останали - само с машини. МВР се включва заедно с Министерството на дигиталната трансформация при проверката на софтуера.

Предвижда се отпадане на ограничението за разкриване до 20 секции в страните извън ЕС, а от "Прогресивна България" предлагат и отпадане на район "Чужбина".

Управляващите настояват още да се забрани разпространението на данни от социологически изследвания в деня на вота и в социалните мрежи. Увеличават се глобите за нарушителите.

В текстовете е залегнало разширяване на правомощията на председателя на Централната избирателна комисия и засилване на работата на обучителното звено към ЦИК, пише БНР.

Очаква се до края на седмицата Изборният кодекс да влезе за окончателно приемане в пленарна зала.

Редактор "Екип на Петел",

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