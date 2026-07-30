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Три месеца преди президентските избори промените в Изборния кодекс влизат на второ четене в парламента.

Само три месеца преди президентските избори парламентът е на път да промени правилата за гласуване. На второ четене в ресорната комисия депутатите приеха ключови изменения в Изборния кодекс, с които машинното гласуване става основен начин за упражняване на вота. Очаква се извънредно точката да влезе в дневния ред за деня, предаде БНР.

Според приетите текстове в избирателните секции с над 300 избиратели ще се гласува само с машина. Хартиени бюлетини ще се използват единствено в секции с под 300 избиратели, в подвижни секции, лечебни заведения, социални домове, на плавателни съдове под български флаг, както и в определени секции в чужбина с по-малък брой избиратели.

Очаква се решение за идеята на "Продължаваме промяната" хартиено гласуване да има само в секции с под 100 избиратели. Правната комисия прие и отпадането на ограничението за разкриване на максимум 20 избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държавите извън Европейския съюз. Така българите зад граница ще могат да гласуват в повече секции. По предложение на Министерството на външните работи обаче ще има възможност секции да не бъдат разкривани при съображения за сигурност, например при военни конфликти, както и в т.нар. ваканционни секции извън активния туристически сезон.

Управляващото мнозинство оттегли предложението Министерството на вътрешните работи да участва в сертифицирането на софтуера на машините за гласуване.

Сред останалите промени е решението заседанията на общинските избирателни комисии да се излъчват на живо в интернет. Освен това секционните избирателни комисии вече ще се назначават не по-късно от 15 дни преди изборния ден вместо досегашните 25 дни.

Редактор "Екип на Петел",

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