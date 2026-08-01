Променят датата и часа на мача на Спартак с Ботев (Пловдив)

Снимка: ФК Спартак

Спортно-техническата комисия на БФС размени местата на два мача в програмата на четвъртия кръг на първенството, за да може да се намери място за официалната тренировка на гръцкия гранд Панатинайкос (Атина), който идва в София за реванш в третия кръг на турнира на УЕФА Лига на конференциите.

Така двубоят между Септември и ЦСКА се мести за неделя, 9-и август, тъй като на 10-и в понеделник "детелините" ще направят официална тренировка на националния стадион "Васил Левски".

ЦСКА (София) използва съоръжението за домакинските си мачове докато трае изграждането на новия стадион "Българска армия", но на "Васил Левски" пък играе ЦСКА 1948 срещите си в Европа.

Именно поради тази причина от ПАО искат да се възползват от правото си и да направят там официална тренировка.

Първият мач между двата отбора в третия кръг на третия турнир на УЕФА е на 5-и август в Атина, а реваншът – на 11-и в София.

Мести се и двубоят на Спартак с Ботев (Пловдив) - ще се играе от 21:15 ч. на 10 август (понеделник), вместо на 9-ти (неделя).

Редактор "Екип на Петел",

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