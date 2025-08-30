Променят движението днес на пътя Габрово – Шипка – Казанлък

снимка: Булфото

Във връзка с провеждането на събитията, част от Национално честване Шипченска епопея на 30 август 2025 г. от 09:00 часа до 15:00 часа се преустановява движението на транзитно преминаващите пътнотранспортни средства по главен път Габрово – Шипка – Казанлък в двете посоки, с изключение на междуградския автобусен и организирания за събитието обществен транспорт.



Трафикът ще се пренасочва както следва:



-за гр. Габрово от с. Поповци, с. Донино по обходен път;



- за гр. Трявна – с. Вонеща вода – Хаинбоаз и обратно;



-за пътуващите от Южна България за Северна България -през Казанлък – Гурково – Хайнбоаз.



За желаещите да се присъединят към тържествата на Върха на 30 август, Областен управител на област с административен център Габрово подсигурява безплатен транспорт. Автобусите ще тръгват от пл. "Възраждане", гр. Габрово за туристическите походи и за официалната церемония по поднасяне на венци и цветя.



За туристическите походи:



07:15 ч. пл. "Възраждане“ - Соколски манастир



07:00ч. пл. "Възраждане“ - м.Узана



За честването:



9:30ч. пл. "Възраждане“ - връх Шипка



15:00ч. от връх Шипка - пл. "Възраждане



ПРОГРАМА НА ТЪРЖЕСТВАТА



29 август /петък/



18:00–20:00 ч. – Демонстрации и показ на оръжия от Военно окръжие – Габрово и Клуб "Приятели на армията“



20:30 ч. – Концерт-спектакъл на пл. "Възраждане“ с участието на Национален фолклорен ансамбъл "БЪЛГАРЕ", Тримата тенори, Албена Вескова и малкия Андрей Михайлов



30 август - Поход на приятелство и признателност - с Ротари по стъпките на героите. Три маршрута - един дух:



08:00 ч. – Панихида в Соколския манастир



08:00 – Узана - връх Шипка



08:30 – Соколски манастир - връх Шипка



09:00 – Храм паметник "Рождество Христово" гр.Шипка - връх Шипка



11:15 – Обща снимка на походниците на големия паркинг



10:00–12:00 ч. – Военни демонстрации при подхода към паметника



12:00 ч. – Церемония по поднасяне на венци и цветя



13:00 ч. – Възстановка на боевете от НД "Традиция“ – жива картина на героизма



Национално честване "Шипченска епопея" се провежда под Патронажа на Президента на Република България и се организира от Областен управител на област с административен център Габрово, Национален парк-музей "Шипка-Бузлуджа", Държавен архив – Габрово, Rotary Club Gabrovo със съдействието на Община ГАБРОВО/GABROVO Municipality

