Променят движението на "Дунав мост" при Русе от днес

снимка: АПИ

Интензивен трафик в посока от Румъния към България се очаква на „Дунав мост“ при Русе. Прогнозите са над 7 000 леки коли да влязат в нашата страна, тъй като в северната ни съседка от днес са празнични дни. Планирани са мерки за управление на трафика през моста в условията на продължаващ основен ремонт.

„Новите мерки влизат в сила от днес и ще останат в сила до понеделник. Тук са 10 екипа на ОД на МВР Русе, два екипа на „Гранична полиция”, включително и на БГТОЛ. Направили сме перфектна организация. Очаква се между 7 000 и 10 000 коли на ден да влязат в посока България през почивните дни. С предимство ще са леките автомобили, а по-късно вечерта ще бъде пуснато друго трасе за тежкотоварните”, обясни пред Нова тв областният управител на Русе Драгомир Драганов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!