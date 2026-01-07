Променят движението по пътен възел „Банкя“ на АМ „Струма“

Снимка: АПИ

От 8 до 16 ч. утре - 8 януари, трафикът по пътен възел „Банкя“ на АМ „Струма“ ще преминава в две ленти, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

За ремонт на осветлението ограничена за движение ще е вътрешната лента.

От АПИ се извиняват на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение през съоръженията.

Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик. По този начин се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.

