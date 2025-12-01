Променят движението през тунел „Кривия“ в Кресненското дефиле

Снимка: АПИ

Утре – 2 декември, за профилактика на осветлението се променя организацията на движение в тунел „Кривия“ на път I-1/E79 в Кресненското дефиле.

От 9 ч. до 18 ч. ще бъде ограничено преминаването в лентата в посока София, като превозните средства ще се пренасочват по обходния път, преминаващ успоредно на тунела, предупреждават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Трафикът в посока Кулата ще се осъществява без ограничения.

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание, като спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта от 30 км/ч.

Апелът към водачите е да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

