Променят движението този уикенд по пътя Бургас – Варна

снимка: Булфото

Община Бургас съобщи, че днес и утре в часовия диапазон от 09:00 до 16:00 ч., ще се извършват строително - монтажни дейности в средна разделителна ивица на път I-9 /гр. Бургас – гр. Варна/ в района на пътен възел "Сарафово“, в посока на движение от Бургас към Поморие.



Това налага стесняване на пътното платно, като движението на превозни средства в участъка ще се извършва в една лента съгласно създадената временна организация. Община Бургас призовава водачите на ППС да се съобразяват с въведената организация на движение и да спазват правилата за движение в участъка.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!