Променят движението в центъра на София заради смяна на гвардейския караул

Булфото

Временна организация на движението ще бъде въведена в центъра на София заради тържествената смяна на почетния гвардейски караул пред сградата на президентската институция, съобщиха от Столичната община.

От 11:00 часа до приключване на церемонията ще бъде разрешен престоят и паркирането на автобусите, превозващи участниците в мероприятието, на бул. „Цар Освободител“ в участъка между Националния археологически музей и сградата на Българската народна банка.

От 11:30 до 12:30 часа ще бъде забранено влизането на пътни превозни средства по ул. „Леге“, в участъка между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Съборна“, предаде БТА.

На 12 юли Националната гвардейска част отбеляза 147 години от създаването си с тържествена смяна на почетния гвардейски караул пред сградата на президентската институция на „Дондуков 2”.

Редактор "Екип на Петел",

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