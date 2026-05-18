Променят движението в центъра на София заради звездното посрещане на Дара

Остават часове до посрещането на Дара в столицата.

На площад „Александър I Батенберг“ в столицата вече се изгражда сцена за звездното посрещане на Дара. От 18:00 часа на 19 май всички, които искат да видят Дара на живо, ще могат да се включат в празненството.

Предвидена е музикална програма с диджеи, които ще пускат нейни изпълнения, както и специални видеа, проследяващи пътя ѝ от млад изпълнител преди 10 години до големия ѝ успех днес.

Очаква се самата Дара също да се качи на сцената. Все още не е ясно дали ще изпълни хита „Бангаранга“, уточняват организаторите.

Сред официалните гости на събитието ще бъдат кметът на София Васил Терзиев и генералният директор на БНТ.

Ще има пропускателни пунктове и ограничения на движението в района.

Обещава се паметно посрещане за постижението на Дара, която стана първа на „Евровизия“ и записа името си в историята на българската поп музика.

Броени часове след като се върна на родна земя, вече покорила европейската музикална сцена, българската изпълнителка даде специално интервю за „Тази сутрин“.

Еуфорията от „Бангаранга“ не стихва, но още утре Дара започва работа по „Гласът на България“ като треньор и по английския си албум.

Точно 10 часа след голямото завръщане на летище „Васил Левски“ и звездното посрещане на терминала, Дара влезе в студиото на „Тази сутрин“.

„Не ми е стигнало времето да осъзная цялата ситуация. Още не съм проронила и една сълза за победата си, защото съм нямала време да се отпусна до такава степен. Всичко е като на сън“, каза Дара, победителка на „Евровизия 2026“.

На въпрос дали е очаквала да спечели, тя отговори: „Нямах никакви очаквания. Чувствах се много спокойна, благодарна, заземена и някак си... просто седях отворена да приемам всичко, което идва“.

Безапелационната подкрепа от българите у нас и чужбина и признанието ѝ от международните журита носят на Дара постижението за първи път вотът на публиката и професионалният вот да са едно. Подготовката за този момент започва в Атина.

„Исках абсолютно да се абстрахирам от всяко едно мнение на всеки един човек – дали ще е положително, или отрицателно, дали ще спечелим, или няма да спечелим. Изобщо не ми е било това мисълта в главата“, разказва Дара.

Ритъма си на работа за победата Дара сравни със спортно състезание.

„Тичах и пях, танцувах и пях, и само танцувах, и само тичах. „Евровизия“ е Олимпиада. Когато се качиш на такава сцена, трябва да можеш да издържиш на адреналина. Тренираш тялото си да свикне на адреналин, да може да издържа на какви ли не неща“, посочва тя.

На 17 май, когато вдига статуетката, Дара отбелязва и важен личен момент – първата годишнина от брака си с д-р Ервин Иванов, който е с нея във Виена.

„Това е неговата награда. Той ме бутна да участвам в „Евровизия“. Ако не беше той, нямаше да участвам. Той е най-голямата ми опора. Той вярва изключително много в мен още от първата секунда. Той ми каза: „Не, не, трябва задължително да отидеш. Аз имам усещането, че ще го спечелиш, трябва наистина да отидеш“, споделя Дара.

„Ами тепърва започвам своята интернационална кариера“, казва още тя.

„Графикът ми е много ненормален, но е супер, много ми харесва. В „Гласът на България“ съм, продължавам да пиша английския си албум, съвсем скоро ще е реалност. Светът в момента изглежда много малък“, коментира Дара.

Тя се обърна с послание към всички българи: „Ние, българите, можем да постигнем всичко и да преобърнем целия свят. Исках да покажа и на вас, че това е възможно. Светът е във вашите ръце“.

