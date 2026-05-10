Променят движението в участък на АМ „Хемус“ в Ловешка област от утре

10.05.2026 / 22:42 0

От 8 до 17 ч. утре - 11 май, за полагане на маркировка ще се променя организацията на движение от 71-ви до 74-и км на АМ „Хемус“ в област Ловеч. 

Поетапно ще се ограничава движението в активната и аварийната лента, като трафикът ще преминава в изпреварващата лента.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

