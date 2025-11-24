Променят движението в участък на АМ „Хемус“ в посока Варна

Снимка: АПИ

От утре - 25 ноември, до 27 ноември между 8 и 17 ч. ще бъде променено движението между 21-ви и 32-и км на АМ „Хемус“ в посока Варна. За осигуряване на по-добра видимост на шофьорите и повишаване на безопасността ще се отстранява крайпътна растителност, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

При работата в отсечката в Софийска област поетапно в аварийната лента ще се разполага необходимата техника, а трафикът ще преминава в активната и скоростната лента.

От АПИ съветват шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

