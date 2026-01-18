Променят движението в участък от АМ „Струма“ в област Кюстендил

Снимка: АПИ, архив

От 8:30 ч. в четвъртък - 22 януари, до 14:00 ч. на 23 януари (петък) ще се променя организацията на движение между 53-и и 54-и км на АМ „Струма“ в посока Благоевград за отстраняване на гаранционни дефекти по дилатационни фуги на съоръжение, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

При изпълнението на дейностите, ще бъде ограничено преминаването в активната и навлизането в аварийната лента, като трафикът ще се осъществява в изпреварващата.

От АПИ се извиняват на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение, ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

