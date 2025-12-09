Променят движението в участък от АМ „Струма“ в посока София. Шофирайте внимателно!

Снимка: АПИ

От 8:30 ч. в сряда - 10 декември, до 17 ч. в четвъртък движението в участъка между 87-и и 88-и км на АМ „Струма“ в посока София ще се осъществява в активната лента и с ограничение на скоростта до 90 км/ч, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Временната промяна е за гаранционен ремонт на тротоарни конзоли на мостово съоръжение на отсечката в област Благоевград.

АПИ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение през зимните месеци.

Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение, ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

