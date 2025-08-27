Променят движението в участък от АМ "Струма" днес

Снимка: АПИ

Между 10 и 14 ч. днес - 27 август, движението при 85-и км на АМ „Струма“ в посока Благоевград, в област Кюстендил, временно ще се осъществява в активната лента.

Промяната в организацията на движение е за монтиране на пътни знаци и поради това ще е ограничено преминаването в изпреварващата лента, предупреждават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Оттам апелират шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

