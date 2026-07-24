Променят движението във Варна в неделя заради футболното дерби между "Черно море" и "Спартак"

Булфото

Във връзка футболната среща между ПФК „Черно море“ – Варна и ПФК „Спартак“ – Варна, която ще се играе на стадион „Тича“ и организираното шествие преди двубоя, на 26 юли (неделя) във Варна ще бъде въведена временна организация на движението, съобщават от общинската администрация.

От 16:30 ч. до около 18:00 ч., до приключване на шествието, ще бъде преустановено движението на моторни превозни средства по следните участъци:

- Бул. „Сливница“ – в частта от кръстовището с бул. „Мария Луиза“ до кръстовището с бул. „Княз Борис I”;

- Бул. „Княз Борис I” – в частта от кръстовището с бул. „Сливница“ до кръстовището с ул. „Никола Вапцаров“, посока курортните комплекси;

- Ул. „Опълченска“ – в частта от кръстовището с бул. „Сливница“ до кръстовището с ул. „Братя Миладинови“;

- Ул. „Братя Миладинови“ – в частта от кръстовището с ул. „Петко Каравелов“ до кръстовището с бул. „Княз Борис I“;

- Ул. „Иларион Макариополски“ – в частта от кръстовището с ул. „Александър Малинов“ до кръстовището с бул. „Сливница“;

- Ул. „Македония“ – в частта от кръстовището с ул. „Петко Каравелов“ до кръстовището с ул. „Любен Каравелов“.

През този период няма да бъде разрешено и напречното пресичане на затворените участъци.

От 16:30 ч. до около 19:00 ч., както и след края на футболната среща – от 21:00 ч. до окончателното изтегляне на феновете на двата отбора, ще бъде спряно движението в двете посоки по бул. „Осми Приморски полк“ в отсечката от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Никола Йонков Вапцаров“.

Допълнително, от 17:00 ч. до 19:00 ч. ще бъде затворено за движение платното на бул. „Осми Приморски полк“ от бул. „Васил Левски“ до ул. „Царевец“ в посока центъра на града.

От 16:00 ч. до около 21:30 ч., до приключване на футболната среща, ще бъде затворена за движение ул. „Никола Йонков Вапцаров“ в участъка между бул. „Княз Борис I“ и бул. „Осми Приморски полк“.

Ограниченията няма да се прилагат за превозните средства на градския транспорт, обслужващи линиите от спирка „Явор“ в посока центъра и от спирка „Севастопол“ в посока курортните комплекси.

При отпадане на необходимостта от ограниченията движението ще бъде възстановявано поетапно по преценка на ръководителя на охраната на мероприятието от ОД на МВР – Варна.

Община Варна призовава водачите на моторни превозни средства да планират предварително своите маршрути, да използват обходни трасета и да спазват указанията на служителите на ОД на МВР, които ще регулират движението.

Редактор "Екип на Петел",

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