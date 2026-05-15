Променят маршрутите на няколко автобусни линии заради Маратон Варна

Във връзка с провеждането на Маратон Варна 2026 на 17 май ще бъдат въведени временни маршрутни промени и ограничения в движението на част от автобусните линии. Това съобщават във фейсбук страницата си от "Градски транспорт".

Промените ще бъдат в сила в часовия диапазон от 08:30 до около 15:30 ч.

Молим всички пътници предварително да планират своето пътуване и да следят публикуваната информация за актуални маршрути и разписания, добавят от дружеството.

Линия № 9 ще изпълни курсове:

- от сп. ЖП гара в 06:02 ч.

- от сп. „Република“ в 06:50 ч.

Очаквано възстановяване на обслужването: от сп. ЖП гара в 16:02 ч. и от сп. „Република“ в 17:05 ч.

Линия № 109 ще изпълни курсове:

- от сп. ЖП гара в 05:50 ч. и 06:30 ч.

- от сп. „Панорама“ в 06:40 ч. и 07:30 ч.

Очаквано възстановяване на обслужването: от ЖП гара в 15:25 ч. и от „Панорама“ в 16:25 ч.

Линия № 209 Бърз ще изпълни курсове:

- от сп. Бл. 407 в 05:30 ч. и 06:30 ч.

- от сп. „Панорама“ в 06:25 ч. и 07:40 ч.

Очаквано възстановяване на обслужването от Бл. 407 в 15:40 ч. и от сп. „Панорама“ в 16:55 ч.

В интервала от 07:00 ч. до 15:00 ч. линия № 209 Бърз ще се обслужва по маршрут до/от спирка „Почивка“.

Линия № 409 ще изпълни курсове:

- от гр. Аксаково до спирка „ВСУ“ – в 06:00 ч.

- от спирка „ВСУ“ – в 06:15 ч. и 07:15 ч.

От 07:00 ч. до 15:00 ч. линия № 409 ще се обслужва по маршрут от гр. Аксаково до спирка „Почивка“ както следва: след сп. „Катедралата“ по бул. „Мария Луиза“, спирки „Музея“, „Съединение“, „Чаталджа“, „Паметника“, „Явор“, „Спортист“, „Стадиона“, „Средношколска“, „Почивка“. Маршрутните промени ще бъдат въведени двупосочно.

Очаквано възстановяване на обслужването от гр. Аксаково – до спирка „ВСУ“ в 15:00 ч.

Временни маршрутни промени по линии № 14, 17А, 20, 31А и 39

Промените ще бъдат в сила от 08:30 ч. до 15:00 ч. и ще се изпълняват двупосочно.

Линия № 14

След спирка „Козирката“ автобусите ще се движат по бул. „Мария Луиза“ със спирки:

„Музея“, „Съединение“, „Чаталджа“, „Паметника“, „Явор“, „Спортист“, „Стадиона“, „Средношколска“, „Почивка“ и обратно по същия маршрут в посока кв. „Владиславово“.

Линия № 17А

След спирка „Македонски дом“ ще се обслужват спирки „Козирката“, „Музея“, „Съединение“, „Чаталджа“, „Паметника“, „Явор“, „Спортист“, „Стадиона“, „Средношколска“, „Почивка“ и обратно по същия маршрут в посока към кв. „Галата“.

Линия № 39

След спирка „Македонски дом“ автобусите ще се движат по бул. „Мария Луиза“ и ще обслужват спирки „Козирката“, „Музея“, „Съединение“, „Чаталджа“, „Паметника“, „Явор“, „Спортист“, „Стадиона“, „Средношколска“, „Почивка“ и обратно по същия маршрут в посока „Топливо“.

Линия № 20

В посока към сп. ЖП гара - след сп. „Окръжна болница“ автобусите ще завиват надясно по бул. „Осми Приморски полк“ и ще обслужват спирките „Пл. Съединение“, „Музея“, „Д. Дебелянов“, ЖП гара.

В посока към кв. "Вл. Варненчик":

автобусите ще обслужват спирки ЖП гара – Запад, „Полиграфията“, „Козирката“, „Музея“ и след това ще продължават по обичайния си маршрут.

Линия № 31А

След спирка „Явор“ автобусите ще продължават по маршрута на линия № 31 до кв. „Виница“ и след спирка „Чешмата“ ще завиват надясно по ул. „Св. Св. Константин и Елена“ в посока к.к. „Св. Св. Константин и Елена“.

Няма да се обслужват спирки „Център Виница“, „Черно море“, „Дом майка и дете“ и в двете посоки до възстановяването на маршрута.

