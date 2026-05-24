Променят организацията на движение в участък от АМ „Тракия“ в област Пазарджик

Снимка: АПИ

От 8:30 до 16 ч. във вторник - 26 май, за премахване на крайпътна растителност в платното за Бургас между 87-и 90-и км на АМ „Тракия“ временно ще се променя организацията на движение. Отсечката е на територията на област Пазарджик, предупреждават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната.

От АПИ се извиняват на гражданите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури по-добра видимост и да се повиши безопасността на движение. Апелът към водачите е да спазват стриктно поставената пътна сигнализация, да бъдат внимателни и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

