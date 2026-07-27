Променят организацията на движение в участък от път I-8 в района на Нови Хан

Снимка: АПИ

Утре – 28 юли, от 9 до 18 ч. за подмяна на тол камери ще се промени организацията на движение в участък от път I-8 Нови Хан – София в района на село Нови хан /при 95-и км/, предупреждават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

При изпълнението на дейностите ще се ограничи движението в лентата в посока София, като трафикът ще преминава двупосочно в свободната.

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Редактор "Екип на Петел",

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