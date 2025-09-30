Променят организацията на движение в участъци от АМ „Хемус“ в Софийска област

Снимка: АПИ

През следващите дни - от 1 до 7 октомври, между 8 и 17 ч. за осигуряване на по-добра видимост на шофьорите ще се отстранява крайпътна растителност в участъка между 42-ри и 53-ти км на АМ „Хемус“ в посока София.

В отсечката на територията на Софийска област поетапно в аварийната лента ще се разполага необходимата техника за извършване на дейностите, като трафикът ще преминава в активната и скоростната лента, предупреждават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Междувременно от днес - 30 септември, до 18 ч. на 8 октомври ще се ограничи движението във външната активната лента в платното за София в участъка между тунелите „Витиня“ и „Топли дол“ (33-и км до 36-и км) на АМ „Хемус“ за довършителни ремонтни дейности на три виадукта в отсечката.

При изпълнението им трафикът ще преминава в средната активна и скоростната лента.

Също от днес до 14 ч. на 2 октомври (четвъртък) за ремонт на асфалтовата настилка ще се променя организацията на движение при 38-ми км, виадукт „Бебреш“, на автомагистралата. При изпълнение на предвидените дейности ще се ограничи движението в активната лента в посока София и трафикът ще преминава в изпреварващата.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

