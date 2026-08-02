Променят организацията на движение в участъци от АМ „Хемус“ в Софийска област

Снимка: АПИ

От понеделник - 3 август, до четвъртък - 6 август, за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движение в посока Варна в два участъка от АМ „Хемус“ в Софийска област. За това предупреждават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

В участъка от 1-и до 8-и км между 8 и 16 ч. поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафикът ще се осъществява в активната и аварийната лента.

В отсечката между 62-и и 65-и км от 7 до 15 ч. поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Превозните средства ще се пренасочват в активната.

В петък - 7 август, от 8 до 16 ч за почистване на облицовани окопи ще се ограничи достъпът до аварийната лента в платното за Варна в участъка от 74-ти до 78-ми км на АМ „Хемус“.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира водачите да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на движение на всички пътници.

Редактор "Екип на Петел",

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