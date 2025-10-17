Променят временно движението по участък от АМ „Струма“ в област Перник

Снимка: АПИ

От утре - 18 октомври, до 24 октомври за подобряване на отводняването временно ще се променя организацията на движение по АМ „Струма“ в област Перник, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“. Дейностите ще се изпълняват между 8 и 16 ч. поетапно в участъка от 10-и до 38-и км при п. в. „Долна Диканя“ и в двете платна за движение.

При изпълнение на работите за разполагане на техниката поетапно ще се ограничава достъпа до аварийната лента в 28-километровата отсечка. Трафикът ще преминава в активната и скоростната лента.

От АПИ се извиняват на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

