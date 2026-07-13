Промишленото производство намалява в България

Пиксабей

Индексът на промишленото производство през май 2026 г. се понижава с 0,2 на сто спрямо предходния месец по предварителни и сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ). В сравнение с май 2025 г. е регистрирано намаление с 4,8 на сто на календарно изгладения индекс на промишленото производство.

Справка в НСИ сочи, че през април индексът намаля с 4,6 на сто спрямо предходния месец и с 4,1 на сто на годишна база, предаде economynews.bg.

През май 2026 г. спрямо април 2026 г. понижение е регистрирано в преработващата промишленост - с 0,8 на сто, докато увеличение е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 9,2 на сто, и в добивната промишленост - с 1,7 на сто. По-съществен спад в преработващата промишленост е регистриран при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 8,8 на сто, при печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - със 7,5 на сто, и при производството на химични продукти - с 6,9 на сто.

Ръст в преработващата промишленост е отчетен при производството на електрически съоръжения - със 7,2 на сто, при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 6,8 на сто, и при производството на превозни средства, без автомобили - с 6,5 на сто.

Годишни изменения

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната промишленост - с 33 на сто, и в преработващата промишленост - с 3,9 на сто, докато нарастване се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 8,8 на сто. В преработващата промишленост значителен спад спрямо май 2025 г. е регистриран при: производството на метални изделия, без машини и oборудване - с 32,1 на сто, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 31,8 на сто, и при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 23,7 на сто.

Ръст е отчетен при производството на електрически съоръжения - с 23,8 на сто, и при производството на лекарствени вещества и продукти - с 15,7 на сто.

Редактор "Екип на Петел",

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