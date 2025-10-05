Промоция от България за турските пенсионери, които носят пенсия

Пиксабей

България все по-често е представяна в турските медии като „новия дом“ за техните пенсионери. Причината е комбинацията от достъпна издръжка на живот, близост до Турция и правни възможности за продължително пребиваване у нас.

Според публикации в турския печат възможността, въведена в края на 2024 година, вече е привлякла стотици кандидати. Мнозина от тях избират България не просто заради по-добрите финансови условия, а и заради свободното движение в рамките на Европа, което идва с разрешителното за пребиваване, пише Блиц и Стандарт.

България – „новият център“ за турските пенсионери

„България се превръща в нов център за турски пенсионери, които търсят нещо повече от просто място, където да прекарат старините си“, пише сайтът Türkiye Today, цитиран от БТА. Изданието отбелязва, че стотици вече са получили разрешения за пребиваване, а десетки адвокатски кантори в Турция съдействат на кандидатите да преминат успешно през административните процедури.

Изисквания и процедура

За да получат правото на пребиваване у нас, турските пенсионери трябва да получават пенсия от поне 500 евро месечно и да разполагат с минимум 6000 евро в банкова сметка. Необходима е и виза тип „Д“, откриване на банкова сметка в България и осигуряване на жилище.

След като изпълнят тези условия, те получават достъп до българската здравна система и възможност за безпрепятствено пътуване в страни от Шенген.

Причините – икономически натиск в Турция

Според сайта Haber Hürriyeti масовият интерес е продиктуван от икономическите трудности в Турция. „По-голямата част от пенсионерите живеят с пенсии под прага на бедността, което ги принуждава да търсят алтернатива“, пише изданието.

В същото време България предлага съвсем различна картина – по-ниски цени на стоки и услуги, близост до родината и по-спокойна среда.

Предимства и европейска перспектива

„Много европейски държави имат програми за пенсионери, но България, с опростените си процедури и ниските разходи, се превръща във фаворит“, отбелязва Haber Hürriyeti.

Пенсионерите виждат в страната ни удобен мост към Европа – възможност да пътуват свободно в шенгенското пространство и да останат близо до децата си, които често живеят и работят в страни от ЕС.

Вестник Yeniçağ дори озаглавява своя публикация „Промоция от България за турските пенсионери, които носят пенсия“. В нея се описват подробно стъпките за кандидатстване и се подчертава, че страната ни е „най-предпочитаната от пенсионерите в последно време“.

Новата вълна на миграция

Тенденцията изглежда едва започва. България вече се позиционира като дестинация за спокоен живот, здравословен климат и достъп до Европа – фактори, които превръщат страната ни в изненадващо привлекателен избор за все повече турски пенсионери, уморени от високите цени и напрежението у дома.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!